Минфин России рассматривает варианты подключения страховщиков жизни к программе долгосрочных сбережений

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Минфин России обсуждает возможность привлечения страховых компаний к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил руководитель департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на конференции, посвященной перспективам развития страхового рынка.



По словам Яковлева, участие страховых компаний в реализации программы ПДС может существенно увеличить ее потенциал за счет компетенций и широкой клиентской базы страховщиков. В настоящее время операторами программы являются пенсионные фонды.

Яковлев также отметил, что дискуссия о том, как именно привлекать страховщиков к участию, продолжается. Есть два варианта: либо интегрировать страховые организации в существующий продукт с отдельным регулированием для них либо предоставить им возможность самостоятельно реализовывать схожий продукт со стимулами и гарантиями. Минфин склоняется к первому варианту.

Предполагается подключить страховщиков к программе ПДС в начале 2026 года.



Подробнее о программе долгосрочных сбережений — в материале «Реального времени».

Рената Валеева