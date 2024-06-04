Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков получил условную дисквалификацию и штраф

Фото: Динар Фатыхов

Комитет РФС по этике принял решение о дисквалификации полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова на три месяца условно. Причиной такого решения стала шутка футболиста о денежной премии от «Краснодара», сообщает РИА «Новости спорт».

Кроме того, футболист был оштрафован на 100 тысяч рублей. После победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью Безруков сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который боролся с петербургским «Зенитом» за чемпионство.

Стоит отметить, что глава РПЛ Александр Алаев не видел оснований для наказания полузащитника «Рубина». Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил шутку положительно, однако президент РФС Александр Дюков посчитал ее недопустимой.



Напомним, генпрокуратура ранее начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом».

Рената Валеева