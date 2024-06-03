Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» после матча с «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова «денежки на карту» после матча с «Зенитом». Слова будут рассмотрены на факт коррупции, сообщает РИА «Новости».

После данного инцидента депутат Госдумы Николай Новичков призвал прокуратуру проверить высказывания полузащитника «Рубина». Однако, тогда адвокат Игорь Бушманов назвал просьбу народного избранника беспочвенной. В службе коммуникаций РФС сообщили, что комитет по этике РФС рассмотрит слова Руслана Безрукова 4 июня.

Матч между «Рубином» и петербургским «Зенитом» прошел 24 апреля на стадионе «Газпром Арена». Тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. В том матче смогли отличиться два казанских игрока, а именно Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

Разиль Самигуллин