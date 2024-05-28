Правительство Таиланда одобрило проект письма о вступлении в БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. В кабмине считают, что вступление Таиланда в БРИКС поможет укрепить его роль в мире, расширит возможности страны в процессе создания нового миропорядка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bangkok Post.

Напомним, в августе 2023-го Таиланд наряду с другими странами выразил официальное желание вступить в БРИКС. В числе этих государств оказались также Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

Рената Валеева