В Госдуму внесли законопроект о снижении транспортного налога для льготных категорий граждан

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля.

— Это позволит выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства и сохранять право на налоговую льготу, — говорится в тексте документа.

Законопроект определяет, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта России установлена соответствующая налоговая льгота.

В пояснительной записке к документу говорится, что в некоторых регионах предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога, но в большинстве случаев законами субъектов страны предусмотрено лишь частичное освобождение.

Авторы законопроекта подчеркивают, что существующая система не всегда учитывает потребности многодетных семей и других льготных категорий автовладельцев.

— Многодетные семьи вынуждены выбирать между покупкой вместительного автомобиля и сохранением права на льготу по транспортному налогу. Уменьшение налоговой базы на установленные регионом показатели позволит снизить налоговое бремя для таких автовладельцев, — отметил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, что на социальные меры для семей в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено около 3 трлн рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил: «Важно совершенствовать действующие инструменты поддержки, делая их более адресными и уделяя особое внимание многодетным».