Около 8 тыс. татарстанцев ежегодно получают новую специальность по федеральному проекту «Содействие занятости»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» с 2019 по 2023 год было проведено обучение 35 тысяч граждан, об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

— Сегодня обучение особенно актуально. Ежегодно обучение проходят около 8 тысяч взрослых жителей республики. В этом году мы видим результаты: люди не просто создают ИП или становятся самозанятыми, но и находят работу по трудовому договору, — отметила она.

Ежегодно более половины обучающихся составляют женщины с детьми — порядка 4,8 тысячи человек. Треть участников — граждане в возрасте от 50 лет и предпенсионеры.

Уровень трудоустройства после обучения составляет 84%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 2023 года в федеральный проект «Содействие занятости» включены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Так, в 2023 году была организована временная занятость на 21 предприятии для 1,7 тыс. работников, находящихся под риском увольнения.

В 2024 году в республике планируется сохранить занятость 300 человек, находящихся под угрозой увольнения, а также организовать профессиональное обучение 400 работников оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в 2024 году на финансирование профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий за счет средств нацпроекта «Демография» в Татарстане было направлено 23,8 миллиона рублей.

Рената Валеева