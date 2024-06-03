В России могут ввести налог на продажу бизнеса после 5 лет владения при доходе свыше 50 млн рублей в год

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому граждане — налоговые резиденты России будут платить НДФЛ с продажи долей в российских компаниях даже после пяти лет владения. Это правило будет действовать, если инвестор получил доход от реализации акций, облигаций, инвестиционных паев и долей в юрлицах свыше 50 миллионов рублей за год, сообщает Интерфакс.

Изменения вносятся в статью 217 Налогового кодекса РФ (доходы, не подлежащие налогообложению). Сейчас она предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ при совершении упомянутых сделок вне зависимости от размера получаемого бывшим собственником дохода. Законопроект устанавливает лимит для применения льготы: годовой доход гражданина от 50 миллионов рублей от всех сделок по реализации акций, облигаций, инвестиционных паев и долей в юридических лицах.

При превышении этого порога гражданину придется заплатить налог в размере 13% с суммы до 2,4 миллиона рублей, а свыше нее — 15%. Применение более высоких прогрессивных ставок законопроект не предполагает.

Разиль Самигуллин