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Общество

СДЭК возобновил движение отправлений в Казани

18:07, 03.06.2024
СДЭК возобновил движение отправлений в Казани
Фото: Максим Платонов

СДЭК возобновил движение отправлений в Казани. Большинство задержанных посылок отдано получателям. Также возобновлена работа курьеров и прием отправлений, заявили в компании.

Однако в настоящее время есть некоторые ограничения в работе курьерской доставки, а именно прием осуществляется только по стандартным тарифам, специальные условия временно не принимаются. Также работоспособны сайты, личные кабинеты физических и юридических лиц, в том числе восстановлена работа мобильных приложений.

О восстановлении компании после хакерской атаки стало известно в конце мая. Тогда посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов СДЭК в Татарстане, снова можно было забрать. Клиенты получили SMS-уведомление, когда отправление будет готово к получению.

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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