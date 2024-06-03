СДЭК возобновил движение отправлений в Казани

Фото: Максим Платонов

СДЭК возобновил движение отправлений в Казани. Большинство задержанных посылок отдано получателям. Также возобновлена работа курьеров и прием отправлений, заявили в компании.

Однако в настоящее время есть некоторые ограничения в работе курьерской доставки, а именно прием осуществляется только по стандартным тарифам, специальные условия временно не принимаются. Также работоспособны сайты, личные кабинеты физических и юридических лиц, в том числе восстановлена работа мобильных приложений.

О восстановлении компании после хакерской атаки стало известно в конце мая. Тогда посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов СДЭК в Татарстане, снова можно было забрать. Клиенты получили SMS-уведомление, когда отправление будет готово к получению.

Разиль Самигуллин