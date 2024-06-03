В Татарстане проведут комплексные кадастровые работы в отношении более 30 тысяч объектов недвижимости

Фото: Динар Фатыхов

В рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» в Татарстане проведут комплексные кадастровые работы в отношении более 30 тысяч объектов недвижимости. Задача направлена на обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Работы затронут территории Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского, Тукаевского, Альметьевского, Нижнекамского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Чистопольского районов, а также города Казань и Набережные Челны. Всего будет охвачено более 30 тысяч объектов недвижимости в 67 кадастровых кварталах.

Исполнителем работ выступает филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан. На территории каких кадастровых кварталов будут проведены комплексные кадастровые работы, можно ознакомиться по ссылке.

Об этих кадастровых работах еще в начале года заявил заместитель министра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов. Тогда он объяснил, что с 2022 года в республике проводят комплексные кадастровые работы за счет бюджетных средств. В 2022 году работы провели на территории 22 кадастровых кварталов, а в 2023 году — на территории 56 кадастровых кварталов. ККР проводят в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ее цель — развитие регионов.

Разиль Самигуллин