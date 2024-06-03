Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Беларуси — Минск. Визит продлится два дня — 3 и 4 июня.

В понедельник, 3 июня, премьер-министр вместе с коллегами из стран — членов Евразийского экономического союза выступит на пленарной сессии по продовольственной безопасности. После этого Мишустин вместе с главами правительств «пятерки» посетит 34-ю Международную выставку «Белагро-2024», а также примет участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе «Курган Славы», рассказал ТАСС.

На выставке «Белагро-2024» представлена российская экспозиция, посвященная «вкусам России». Она знакомит посетителей с одиннадцатью региональными брендами: башкирский мед, вологодское масло, белевская пастила, дагестанская баранина, волгоградские помидоры, ялтинский лук, ставропольские яблоки, адыгейский сыр, крымские вина, астраханская осетровая икра и мелитопольская черешня.

Вечером главы правительств стран ЕАЭС переместятся в Несвиж, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

На следующий день заседание пройдет в расширенном составе, а по его окончании состоится подписание ряда многосторонних документов.