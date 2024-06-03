ФСБ России вскрыла сеть СБУ в Крыму и предотвратила теракт в Севастополе

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности России раскрыла деятельность агентурной сети, связанной с украинскими спецслужбами — Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в Крыму. Об этом пишет RT.

В ходе обысков у агентов были обнаружены взрывные устройства, а в их телефонах — переписка с кураторами из украинских спецслужб.

В результате оперативных мероприятий задержаны пять человек, которые были завербованы Киевом для подготовки террористических актов. Все участники этой группы не знали друг друга, что свидетельствует о высокой степени конспирации.

— Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, — отмечает ФСБ.

По их словам, агентурная группа планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.