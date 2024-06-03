В Лаишевском районе Татарстана назначили нового прокурора

Генеральный прокурор России назначил на должность прокурора Лаишевского района Татарстана советника юстиции Антона Васютина. Он работает по специальности с 2012 года, после окончания Казанского федерального университета по профилю «юриспруденция».

С 2012 по 2024 год Васютин занимал различные должности в прокуратурах Зеленодольска, Казани и Высокогорского района. На новом посту его представил Альберт Суяргулов на видеоконференции, которая прошла в рамках оперативного совещания в прокуратуре Татарстана.

Отмечается, что предыдущий прокурор Лаишевского района Глеб Тимофеев вышел в отставку по выслуге лет.