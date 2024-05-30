На следующей неделе в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3 и 4 июня, в республике сохранится теплая погода с максимальными температурами воздуха +26... +31˚. В дневные и вечерние часы местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Сегодня же сохраняется вероятность небольших кратковременных осадков в виде дождя с грозой. Погода в полдень составила от +16 градусов на севере республики до +26 градусов на юге.

В ближайшие сутки погода в Татарстане не изменится. Республика останется в зоне волнового фронта. Ожидается теплая погода с кратковременными дождями с грозой и усилением ветра до 15—20 м/с. Минимальные температуры ночью составят от +5°до +10°, на юге — до +15°. Днем воздух прогреется до +24... +29°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра региона, в выходные дни, 1 и 2 июня, сохранится теплая погода с дневными температурами от +22 до +27°C.

Разиль Самигуллин