G7 рассматривает введение санкций против банков третьих стран за использование российского аналога SWIFT

Фото: Максим Платонов

Страны G7 и Евросоюз разрабатывают новый пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT, сообщает Газета.ru.

По предварительным данным, обсуждение нового пакета санкций пройдет в преддверии встречи G7 в Италии. Один из ключевых приоритетов клуба — помешать России производить оружие. При этом Москва успешно обходит санкции, импортируя необходимые товары через третьи страны: Китай, Турцию, ОАЭ, государства Центральной Азии.

Европейцы установили банки, которые, предположительно, содействовали перечислению оплаты за товары, необходимые для производства оружия. Им пригрозили новыми штрафами, что побудило банки ужесточить свою политику. Это привело к падению российского импорта.

Кроме того, в G7 могут составить список банков, помогающих России уклоняться от санкций, и ужесточить проверки организаций, их дочерних компаний и цепочек поставок. Несколько стран-членов ЕС выступили против полного запрета СПФС, опасаясь возможного вреда для экономики государств.

Стоит подчеркнуть, что к российскому аналогу SWIFT уже подключено 557 финансовых учреждений, из них 159 нерезидентов из 20 разных стран. Таким образом российская система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная Банком России в 2014 году, продолжает расширять свою географию и количество участников.

Разиль Самигуллин