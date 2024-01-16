К российской системе передачи финансовых сообщений подключены 20 стран

Российская система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная Банком России в 2014 году, продолжает расширять свою географию и количество участников. Об этом стало известно из презентации первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, представленной на выставке-форуме «Россия».

По его словам, к СПФС уже подключено 557 финансовых учреждений, из них 159 нерезидентов из 20 разных стран.

СПФС представляет собой российский аналог международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Она обеспечивает передачу данных о транзакциях в различных валютах и не зависит от каналов SWIFT.

Запуск СПФС в тестовом режиме состоялся в 2014 году, а с 2017 года система работает на полную мощность. Первоначально система была ориентирована на внутрироссийских пользователей, однако за последние годы к ней присоединились банки из Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, с Кубы и из других государств. В конце прошлого года Банк России ожидал, что в этом году количество стран, подключенных к СПФС, увеличится до 18.

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