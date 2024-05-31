Федерация хоккея России оспаривает решение IIHF в отношении Ивана Федотова

Фото: Динар Фатыхов

Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея оштрафовать ее за выступление вратаря Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, сообщает ТАСС.

Ранее IIHF наложила на армейский клуб двухлетний запрет на международные трансферы — он продлится до 10 августа 2026 года. Также международная федерация хоккея отстранила вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации на три года.

Также дисциплинарный комитет организации наложил штраф на федерацию хоккея России в размере €1,02 млн. Причиной данного решения также стало выступление Ивана Федотова за ЦСКА.

Разиль Самигуллин