IIHF наказала Федерацию хоккея России за выступление вратаря Ивана Федотова в КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) наложил штраф на Федерацию хоккея России (ФХР) в размере 1,02 миллиона евро. Причиной такого решения стало выступление вратаря Ивана Федотова за московский ЦСКА в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2023/24.

В 2022 году Иван Федотов, после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА, подписал контракт с «Филадельфией». Клуб выбрал его на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2015 года под 188-м номером. Однако из-за призыва в армию вратарь так и не смог присоединиться к своей новой команде.

После перерыва в карьере, связанного со службой в армии, Федотов дебютировал в НХЛ 2 апреля в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс». В этой игре российский вратарь вышел на замену во втором периоде и отразил 19 бросков из 21. Всего он принял участие в трех матчах, отразив 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков