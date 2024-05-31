Капитальный ремонт горбольницы №2 завершен на 65%

Фото: Надира Хасанова

Капитальный ремонт городской больницы №2 в Кировском районе завершен на 65%. Его планируется завершить к концу нынешнего года. В настоящий момент в медучреждении отремонтированы три этажа стационара, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В отремонтированной части больницы будут расположены отделения терапии, кардиологии и реабилитации. На данный момент в здании проводится ремонтные работы на первом этаже, а также организация приемно-диагностического отделения.

В этом году также планируется завершить ремонт городской больницы №16. Капитальный ремонт в здании завершен на 85%, окончание работ намечено на третий квартал 2024 года.

Разиль Самигуллин