АвтоВАЗ 5 июня презентует новую модель — Lada Iskra

Фото: Максим Платонов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 5 июня, компания АвтоВАЗ представит новую модель — Lada Iskra. Старт серийного производства Lada Iskra запланирован на начало 2025 года в Тольятти.

В линейке будут предложены седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. По предварительным данным, новая модель займет место в модельном ряду между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

Напомним, АвтоВАЗ повысил цены на некоторые модели Lada. Так, стоимость Niva Travel увеличилась на 4,3% и теперь составляет 1,25 млн рублей. Niva Legend подорожала на 6% — до 881 тыс. рублей.

Разиль Самигуллин