Игры стран БРИКС в Казани получат официальную песню: ее споют Лев Лещенко и Filatov & Karas

Фото: Максим Платонов

На официальном сайте турнира появилась информация о том, что у Игр стран БРИКС будет официальная песня. Ею станет композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев к ней исполнит народный артист РСФСР Лев Лещенко.



Организаторы соревнований подчеркивают, что эта песня — не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого. Она призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях.

Сегодня вечером, в 20:20, в рамках мероприятия «Вечерний Звук» состоится презентация гимна Игр БРИКС. С 7 июня композиция станет доступна на всех музыкальных сервисах России.

Напомним, талисманом игр БРИКС станет леопард Бриксик. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве.

Рената Валеева