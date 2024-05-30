Татарстанцы стали больше играть в онлайн-игры этой весной

Фото: Максим Платонов

Этой весной жители Татарстана стали чаще играть в видеоигры, об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «МегаФона». Специалисты изучили массив данных по трафику абонентов на игровых сервисах и выяснили, что с марта по май общий гейминговый трафик в регионе вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Жители республики предпочитают играть на мобильных устройствах по пятницам и субботам в ночное время — с 22:00 до 24:00. Среди видеоигр в тренде командные развлечения. Наибольший интерес вызывают платформы, сочетающие разработку стратегий в реальном времени и ролевые игры, где задействовано множество участников.

Чаще всего онлайн-игры открывают на смартфоне — на эту активность приходится почти 86% от всего мобильного трафика игр.

Напомним, Минпромторг России рассматривает возможность введения маркировки видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектроники. Это поможет бороться с серым импортом игровых консолей, аксессуаров и самих видеоигр.

Рената Валеева