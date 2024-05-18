Минпромторг хочет маркировать видеоигры для борьбы с серым импортом

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России рассматривает возможность введения маркировки видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектроники. Об этом сообщила пресс-служба ТАСС.

Предложение о маркировке видеоигр поступило от Русской Ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, которая считает, что это поможет бороться с серым импортом игровых консолей, аксессуаров и самих видеоигр. В министерстве отметили, что данный вопрос может быть рассмотрен в контексте расширения эксперимента по маркировке средств радиоэлектронной продукции.

Однако перед началом эксперимента необходимо совместно с уполномоченными ведомствами определить номенклатуру продукции, для которой введение маркировки будет целесообразным. Минпромторг направил соответствующий запрос в Ассоциацию для получения дополнительной информации о характерных для отрасли нарушениях.

Ранее издание РБК сообщило, что система маркировки может быть расширена на импортируемые в Россию видеоигры, чтобы сократить распространение нелегального импорта.



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Екатерина Петрова