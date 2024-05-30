Матыцин и Абрамченко будут участниками праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму

Фото: Дарья Пинегина

Партия «Единая Россия» выдвинула двух кандидатов для участия в предварительном голосовании (праймериз) перед довыборами в Госдуму. Ими стали Виктория Абрамченко, занимавшая ранее пост вице-премьера правительства России, и Олег Матыцин, бывший министр спорта. Такое решение принял президиум генсовета «Единой России», пишет ТАСС.



Матыцин примет участие в праймериз по довыборам в Брянской области, а Абрамченко — в Ростовской области.

Напомним, завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут определены кандидаты от партии в депутаты Госсовета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.

Рената Валеева