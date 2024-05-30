Жители Татарстана особенно внимательно выбирают офтальмологов и гастроэнтерологов перед походом на прием

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани особенно внимательно выбирают врачей-офтальмологов и гастроэнтерологов. На докторов этих специальностей приходится больше всего запросов в поиске «Яндекса», что говорит о высоком интересе к этим медицинским специалистам.



Прежде чем записаться на прием к конкретному врачу, пользователи поисковой системы изучают квалификацию специалистов, их опыт, стоимость консультаций, а также отзывы пациентов.

Кроме офтальмологов и гастроэнтерологов, запросы в поиске «Яндекса» по врачам чаще всего связаны с выбором дерматологов, гинекологов и неврологов. Почти так же внимательно жители Казани выбирают отоларингологов, эндокринологов, стоматологов, остеопатов и урологов.

В ответ на запрос о враче определенной специальности «Яндекс» формирует подборку практикующих врачей с данными о каждом из них. В небольших городах подборка охватывает профильных специалистов всего населенного пункта. В мегаполисах искать врача нужной специальности можно, например, в пределах конкретного района или станции метро. Врачи могут авторизовать свой профиль в поиске, добавлять в него новые данные о себе и отвечать на отзывы пациентов.

Напомним, в Татарстане подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году.

Рената Валеева