С начала 2024 года ФАС на маркетплейсах заблокировала более 2 млн карточек

С начала 2024 года ФАС на маркетплейсах заблокировала более 2 млн карточек. Данные действия были выполнены в рамках реализации практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

По итогам данных работ маркетплейсы заблокировали чуть более 2 млн карточек товаров за первый квартал 2024 год. Блокировка происходит по итогам анализа жалоб правообладателей, а также результатов экспертиз, контрольных закупок и документов, подтверждающих происхождение товаров. Это позволяет маркетплейсам принимать обоснованные решения.

Выявить неоригинальный товар помогают: цена значительно ниже средней на товар, существенное количество возвратов из-за ненадлежащего качества и ряд других индикаторов. По статистике, наиболее часто контрафактный товар попадается в таких категориях, как электроника, светотехника, строительные инструменты, косметические средства и спортивная одежда.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании «КРКА». По мнению ведомства, компания устанавливала монопольно высокие цены на лекарственный препарат «Ко-Дальнева», используемый при повышенном артериальном давлении.

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Разиль Самигуллин