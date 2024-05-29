В России снижается заболеваемость коклюшем

Фото: Татьяна Демина

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции.



До этого СМИ сообщали о максимальной заболеваемости коклюшем в России за последние 30 лет. Однако благодаря внедрению в практику быстрого и высокочувствительного теста на коклюш, разработанного Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии, ситуация изменилась.

В 2023 году в России повсеместно начали использовать ПЦР-диагностику коклюша. За первый год ее массового применения было проведено более 140 тысяч тестов. Это позволило активно выявлять пациентов с легкой формой заболевания и со стертым течением инфекции. В результате более половины выявленных случаев коклюша составляют легкие и стертые формы инфекции, а тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни.

Напомним, пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в 2023 году и за текущий период 2024 года в Татарстане было зарегистрировано 16 завозных случаев лихорадки Денге.



Рената Валеева