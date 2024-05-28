Жители Татарстана могут заболеть лихорадкой Денге во время путешествий

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в 2023 году и за текущий период 2024 года в Татарстане было зарегистрировано 16 завозных случаев лихорадки Денге. Все инфицированные вернулись из стран с тропическим климатом: Египта, Таиланда, Шри-Ланки и Мальдив.



Лихорадка Денге — инфекционное заболевание, которое характеризуется внезапным (гриппоподобным) началом. У больного наблюдаются сильный озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, жжение и покраснение глаз, кашель и насморк, тошнота и рвота. Температура поднимается до 40—41 градуса.

Специфических средств лечения и вакцинации против лихорадки Денге не существует. Выезжающим в страны тропического климата необходимо использовать индивидуальные средства защиты от укусов насекомых (спреи, кремы, гели, отпугивающие насекомых), носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, одежду с длинными рукавами, обработанную репеллентом.

После возвращения из поездки при повышении температуры следует информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Рената Валеева