Начиная с 2026 года некоторым семьям будут возвращаться 7% уплаченного НДФЛ

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2026 года начнет действовать норма о ежегодном возврате 7% уплаченного НДФЛ для некоторых семей. Это следует из проекта базового закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Более подробно прочитать об изменениях можно в материале «Реального времени».

Пока не уточняется, какие именно семьи будут иметь право на эту меру поддержки. Также нет информации о том, какие еще меры поддержки будут предусмотрены для семей с детьми в рамках нового закона.

Напомним, 10 мая Михаил Мишустин рассказал о государственной поддержке семей с детьми. В России около 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Для них создана целостная система помощи, которая включает поддержку беременной женщины и ребенка до достижения им 17 лет.



Разиль Самигуллин