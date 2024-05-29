Книги издательства Freedom Letters продались в России за 10 минут

Фото: Екатерина Петрова

В понедельник независимое издательство Freedom Letters выложило пять своих книг для продажи на маркетплейсе Ozon. Это были «ЖД» Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), «Спрингфилд» Сергея Давыдова, «Мышь» Ивана Филиппова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и две биографии, написанные Людмилой Штерн, — «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» и «Довлатов: добрый мой приятель». Тираж двух из пяти представленных книг («Спрингфилд» и «Мышь») был продан за 10 минут.

«Пропаганде после февраля 2022 года не удалось заразить людей воинственным вирусом. Людям нужна любовь. Собственно, все эти книги о любви, и читатели выбрали их», — объяснил высокий спрос основатель Freedom Letters Георгий Урушадзе.

Квир-роман «Спрингфилд» был адаптирован согласно законам РФ. Фрагменты текста, которые подпадают под закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, издательство замазало черными линиями. Аналогичное решение было принято и с биографией Пазолини, написанной Роберто Карнеро.

«Это издание стоит воспринимать как букинистическую редкость и артефакт эпохи. Потому что книга с цензурой никогда не равна исходнику, это что-то отдельное. Для меня это, конечно же, акция, и я благодарен всем смелым людям, которые приняли участие в этой акции», — написал в своих соцсетях автор романа «Спрингфилд» Сергей Давыдов.

Издательство Freedom Letters было основано бывшим генеральным директором премий «Большая книга» и «Лицей» Георгием Урушадзе в апреле 2023 года за пределами России. За это время было выпущено более 120 книг. Большую часть портфеля Freedom Letters составляют произведения, которые не могут быть выпущены в России, а также книги авторов, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.

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Екатерина Петрова