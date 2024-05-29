Социальная ипотека от Госжилфонда получила сертификацию халяль

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) выдало Госжилфонду при раисе республики сертификат соответствия условий программы социальной ипотеки нормам шариата. Это означает, что теперь все желающие, соответствующие критериям программы, могут воспользоваться ипотекой без опасений нарушить религиозные убеждения.

Необходимость рассмотрения соответствия программы соципотеки канонам ислама возникла после многочисленных обращений семей республики в адрес Госжилфонда. Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и соответствующие критериям постановки на учет, отказывались от программы по религиозным убеждениям. В исламе запрещена любая сделка, в которой присутствует ссудный процент.

После изучения и корректировки программы соципотеки на основе замечаний экспертов, она была положительно оценена Советом улемов ДУМ РТ и признана дозволенной для мусульман согласно канонам исламского права. Теперь внешним шариатским контролером соципотеки со стороны ДУМ республики в Госжилфонде назначен доктор шариатских наук Рустам хазрат Нургалиев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что тема исламских финансов имеет ключевое значение и актуальна в любом регионе России. Он отмечал, что у нас 20 миллионов мусульман, которые должны иметь возможность пользоваться услугами, в том числе банковскими, и условия для исламского банкинга не должны быть хуже, чем классические.

Напомним, в 2024 году российские отели и рестораны смогут получить около 100 сертификатов Muslim Friendly. Система сертификации подразумевает, что обладателям сертификата необходимо обеспечить особый сервис для гостей-мусульман.

Разиль Самигуллин