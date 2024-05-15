В России появится система сертификации Muslim Friendly

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году российские отели и рестораны смогут получить около 100 сертификатов Muslim Friendly. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Максима Протасова, главу «Роскачества».

Система сертификации подразумевает, что обладателям сертификата необходимо обеспечить особый сервис для гостей-мусульман. В номере отеля должны быть коврик для молитвы и Коран, а из мини-бара должен быть убран алкоголь. Меню ресторана не должно включать запрещенные для мусульман блюда.

Напомним, вчера, 14 мая, в агропромышленном парке «Казань» состоялось открытие Международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market. Ярмарка стала первым официальным событием в рамках 15-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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Рената Валеева