Махачев победил Волкановски и защитил титул UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Бой прошел отведённые пять раундов. Махачев одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Схватка возглавила турнир UFC 284 в Перте (Австралия).

После победы над австралийцем Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. На счету российского спортсмена — 24 победы и одно поражение. Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова.



В октябре прошлого года Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Встреча проходила в Абу-Даби.

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Илина Хакимова