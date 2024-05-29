Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов проведет личный прием жителей в Альметьевске
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов во вторник, 4 июня, проведет выездной прием жителей девяти районов Татарстана. Это Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Муслюмовский, Лениногорский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский районы республики.
Прием состоится в здании Альметьевской городской прокуратуры по адресу: г. Альметьевск, ул. Марджани, д. 84. Начало приема — в 14 часов.
Напомним, 7 мая в Казани прошел совместный прием уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и прокурора республики Альберта Суяргулова. Он проходил в аппарате уполномоченного по правам человека. Прием был первым совместным мероприятием с участием прокурора Татарстана.