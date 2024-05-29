В Госдуме предложили создать аналог «Пушкинской карты» для участников спецоперации и их детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением создать аналог «Пушкинской карты», который будет доступен участникам специальной военной операции и их детям. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что программа «Пушкинская карта» работает не так эффективно, как могла бы. Так, например, в сельской местности средства карты не расходуются, потому что молодым людям просто некуда сходить. В лучшем случае в селах можно посетить библиотеку, клуб или краеведческий музей. А до городских театров и выставок нужно ехать, и дорога зачастую обходится недешево.

Разиль Самигуллин