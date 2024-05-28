Пункты выдачи заказов СДЭК уже завтра вернутся к работе в обычном режиме после технического сбоя

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) курьерской службы СДЭК вернутся к работе в штатном режиме с 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы, — рассказал «Газете.ru» директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

Напомним, большая часть инфраструктуры компании СДЭК столкнулась с техническим сбоем в работе систем и сайта три дня назад из-за кибератаки хакерской группы Head Mare. До настоящего времени у пользователей службы нет доступа для получения и отправления своих заказов.