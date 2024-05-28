Банк ЗЕНИТ принял участие в Международном экономическом форуме в Казани

Фото: предоставлено Оргкомитет KazanForum

Банк ЗЕНИТ стал участником XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир»: KazanForum». В рамках сессии «Исламский необанк: мировая практика», которая прошла 16 мая на форуме, советник Правления Банка ЗЕНИТ Венера Тлеулиева выступила экспертом и рассказала о перспективах развития исламских финансов в России, а также о планах Банка по запуску нового продукта — Исламской карты, которая будет соответствовать нормам шариата.

Представители Банка ЗЕНИТ провели рабочие встречи с обсуждением вопросов перспективного сотрудничества и обмена опытом в части реализации исламских финансовых продуктов с потенциальными партнерами, а также в рамках деловой программы форума приняли участие в работе тематических сессий и круглых столов.

«Для Банка ЗЕНИТ участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», имеющим федеральный статус, обусловлено интересом наших клиентов к исламским финансовым продуктам. Развитие исламского банкинга в свою очередь позволит Банку привлечь новых клиентов, реализовать востребованный продукт, плотнее взаимодействовать с партнерами из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе входящими в Организацию исламского сотрудничества, — отмечает Венера Тлеулиева.

Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной международной платформы для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества России с государствами исламского мира. В нем приняли участие более 20 тысяч человек из 87 стран мира и 87 регионов РФ.

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