Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Приветствуя главу Татарстана, Абдулла Арипов передал приветствие от президента Шавката Мирзиеева.

В ходе встречи обсуждались совместные проекты, в частности перспективные проекты в Бухарской области и Навои. Абдулла Арипов также попросил передать слова особой благодарности Шавкату Мирзиееву за личную поддержку всех проектов.

Рустам Минниханов отметил, что всегда видит в лице Шавката Мирзиеева мощную поддержку, президент поручил участвовать в создании новых площадок. Раис Татарстана выразил уверенность, что эти проекты будут успешными, так как опыт реализации подобных проектов уже имеется.

Абдулла Арипов подчеркнул, что высоко ценит личное внимание Рустама Минниханова к развитию отношений между Татарстаном и регионами Узбекистана. Премьер-министр также отметил, что постоянное внимание со стороны Раиса республики к сотрудничеству с регионами Узбекистана дает хороший результат в показателях торгового оборота.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмутом Гюрджаном.

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