Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ. Команда на домашней арене обыграла «Локомотив». Общий счет встречи 92:87.
В финале казанцев ожидает встреча с ЦСКА. Армейцы попали в финал после четырех побед в шести встречах с «Зенитом». УНИКСу же для выхода в финал понадобилось семь игр.
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