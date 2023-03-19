Науруз на Казанском ипподроме: многонациональный концерт, фестиваль плова и конкурс красоты

В Казани на территории Казанского ипподрома прошел республиканский праздник Науруз. Казанцев ожидала концертная программа с участием объединений Ассамблеи народов РТ, «Фестиваль плова» и различные конкурсы. Кроме того, на празднике выбирали «Науруз гузэлэ» – самую талантливую представительницу национальных общин.
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