Средние цены на такси в Татарстане снизились, но остались выше прошлогодних показателей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане средняя стоимость поездки на такси снижается три месяца подряд после зафиксированного в январе 2024 года исторического максимума.



По данным Росстата, в апреле 2024-го средняя стоимость поездки составила 31,2 руб. за 1 км, что на 6,4% меньше, чем в начале года (33,3 руб.), и на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (25,2 руб.).

Стоимость поездки в такси в Татарстане в апреле этого года была ниже, чем в среднем по России (41,13 руб. за 1 км) и в Приволжском федеральном округе (32,9 руб.). В столице Татарстана Казани этот показатель составил 27,3 руб., что на 11,2% меньше, чем в январе, но на 14,3% больше, чем годом ранее.

В других городах республики ситуация с ценами на такси развивалась следующим образом:

в Набережных Челнах средняя стоимость поездки осталась на уровне предыдущего месяца — 39,6 руб. за 1 км;

В Зеленодольске средняя цена услуг такси снизилась впервые с начала этого года — в апреле она составила 26,8 руб. за 1 км. Это на 2,6% меньше, чем в предыдущие три месяца.

Напомним, в Казани 24 апреля прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» сезона 2023 года. В соревнованиях приняли участие 15 водителей, в том числе 6 девушек. Победителем стала Луиза Бадреева.

Рената Валеева