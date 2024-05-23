Nvidia может обогнать весь фондовый рынок Германии по капитализации

Фото: Максим Платонов

Рыночная стоимость Nvidia Corp. может превысить капитализацию всех торгующихся на бирже компаний Германии вместе взятых. По итогам торгов в среду капитализация германского фондового рынка составила 2,315 трлн евро, или $2,51 трлн. Об этом сообщает Интерфакс.

Тем временем цена бумаг Nvidia на предварительных торгах в четверг выросла на 7,4% благодаря сильной квартальной отчетности, до $1019,3 за акцию. Это соответствует рыночной стоимости в $2,548 трлн. Об этом сообщает Интерфакс.

Германские компании в прошлом году показали хорошую динамику: их совокупная чистая прибыль составила 121,56 млрд евро при выручке 2,96 трлн евро. При этом чистая прибыль Nvidia за последние 12 месяцев составила $42,6 млрд при выручке в $79,7 млрд. Важно отметить, что Nvidia не является крупнейшей по капитализации компанией в мире. Рыночная стоимость Microsoft Corp. составляет $3,2 трлн.

Напомним, в конце февраля стоимость компании NVIDIA превысила ВВП России. На тот момент она считалась третьей самой дорогой компанией в США — ее стоимость составляла более $2 трлн.

Разиль Самигуллин