Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,8% и достиг 7,9 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба «Росавиации».

В число крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Эти авиакомпании суммарно перевезли 5,6 миллиона пассажиров, что на 12,1% больше, чем за март прошлого года.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад о состоянии безопасности полетов в 2023 году. В документе указаны все страны-участницы межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, включая Россию.

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Разиль Самигуллин