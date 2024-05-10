Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить экономическую самостоятельность регионов
Михаил Мишустин отметил, что Правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан. Среди предложений успешные практики, которые будут расширяться:
- Механизм индивидуальных программ развития для регионов с низким уровнем социально-экономического развития предлагается продлить на 6 лет.
- Программы комплексного развития сформируют для 2 тыс. населенных пунктов, а для более 200 крупных и малых городов разработают мастер-планы.
- Объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет ежегодно расти не менее чем на 250 млрд рублей.
- Регионам спишут две трети задолженности по федеральным кредитам. Сэкономленные средства должны направляться на дальнейшее развитие.
- Подготовлена программа модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Это повысит качество услуг для 40 млн россиян.
- Продолжатся работы по ремонту и строительству дорог.
- Будет обновлено не менее 75 аэропортов в регионах.
- Особое внимание правительство уделит интеграции новых регионов и улучшению их социально-экономического развития.
Также важнейшей задачей остается поддержка военнослужащих и их семей.