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Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить экономическую самостоятельность регионов

15:32, 10.05.2024

Михаил Мишустин отметил, что Правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан. Среди предложений успешные практики, которые будут расширяться:

  • Механизм индивидуальных программ развития для регионов с низким уровнем социально-экономического развития предлагается продлить на 6 лет.
  • Программы комплексного развития сформируют для 2 тыс. населенных пунктов, а для более 200 крупных и малых городов разработают мастер-планы.
  • Объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет ежегодно расти не менее чем на 250 млрд рублей.
  • Регионам спишут две трети задолженности по федеральным кредитам. Сэкономленные средства должны направляться на дальнейшее развитие.
  • Подготовлена программа модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Это повысит качество услуг для 40 млн россиян.
  • Продолжатся работы по ремонту и строительству дорог.
  • Будет обновлено не менее 75 аэропортов в регионах.
  • Особое внимание правительство уделит интеграции новых регионов и улучшению их социально-экономического развития.

Также важнейшей задачей остается поддержка военнослужащих и их семей.

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