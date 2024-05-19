Через 2–3 года 20% агрохозяйств будут использовать искусственный интеллект

Фото: Илья Репин

Российские аграрии активно внедряют новые технологии, что способствует развитию беспилотных сельскохозяйственных машин. В последние годы нацпроект «Беспилотные авиационные системы» обещает выделить почти 1 млрд рублей на развитие гражданских беспилотных летательных аппаратов до 2030 года, что включает в себя и сельское хозяйство. Однако помимо авиационных технологий аграриям необходима и наземная беспилотная техника, такая как тракторы и комбайны.

Директор ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников «Интерагротех» Наталья Филиппова заявила, что направление наземной беспилотной сельхозтехники в России развивается стремительно. По ее оценкам, на сегодняшний день около 13—15% агрохозяйств в России уже используют искусственный интеллект (ИИ), и в ближайшие 2—3 года эта цифра может превысить 20%. Филиппова также отметила, что темпы внедрения отечественных ИИ- и беспилотных технологий в агроотрасль после пандемии выросли на 8—10%, а интерес агрохозяйств к новым технологиям увеличился более чем на 10—12%.

Потенциал для развития беспилотных ИИ-систем в России огромен. В стране насчитывается более 120 тыс. комбайнов, 420 тыс. тракторов и 15 тыс. самоходных опрыскивателей. При этом уровень проникновения автопилотов в этом сегменте варьируется по регионам от 6 до 22%.

Наибольшее внедрение беспилотных технологий наблюдается при производстве техники, такой как сеялки и поливалки. Однако с тракторами и комбайнами ситуация сложнее. Среди российских производителей тестирование своих беспилотных тракторов и комбайнов проводит компания «Ростсельмаш», а Cognitive Agro Pilot активно внедряет автопилоты.

Представитель Cognitive Pilot сообщил, что с весны 2023 года техника компании массово поставляется в российские хозяйства. За сезон 312 тракторов обработали 2,3 миллиона гектаров. В настоящее время в России работает более 1 700 умных тракторов и комбайнов в 30 регионах страны. К 2024—2025 годам планируется выпуск звеньев, где ведущий трактор будет пилотируемым, а ведомые — полностью беспилотными.



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Екатерина Петрова