Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил возможность переговоров с Россией. Ранее он заявлял, что переговоры невозможны без возвращения к границам Украины 1991 года. Теперь же Зеленский говорит о границах Украины на 2022 год. Об этом сообщают РИА Новости.

В интервью телеканалу CBS News он заявил, что Россия будет «готова к диалогу», если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.

Это заявление Зеленского стало еще одним шагом к поиску мирного решения конфликта. Однако пока неясно, как это повлияет на ход специальной военной операции и дипломатические усилия по урегулированию ситуации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном проведении в ближайшие дни прямых переговоров между Россией и Украиной по теме мирного урегулирования конфликта.

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Разиль Самигуллин