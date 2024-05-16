С начала года на водоемах Татарстана погибли девять человек

Фото: Галия Шакирова

С начала года на водных объектах Татарстана произошло уже 15 происшествий, в результате которых погибли девять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов, передает ГТРК «Татарстан».

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество происшествий на воде уменьшилось на 16%. Однако количество смертей в результате этих происшествий выросло на 33%.

— Мы обеспокоены увеличением смертности на воде. Вода по температуре сейчас мало отличается от зимней, к тому же резкие изменения погоды, как были в майские праздники, могут способствовать ухудшению самочувствия, что может привести к потере сознания и падению в воду, — сказал Венедиктов.

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Олег Исаков