Фонд «Живой город» ищет сельских школьников для создания спектаклей

Один из спектаклей проекта «Видимо-невидимо». Фото: предоставлено фондом «Живой город»

Фонд «Живой город» начинает второй сезон театрально-педагогического проекта «Видимо-невидимо» и до 25 мая принимает заявки от школ, в которых ведется преподавание на татарском, русском и двух языках.

К тем, кого отберут, 9—21 августа в деревню, в пришкольные лагеря приедут наставники и креаторы — и вместе с ними придумают эскиз спектакля. После показа для «своих» три проекта 22—25 августа привезут в Казань на площадку MOÑ.

Эскизы будут создаваться по методу «театра горожан», по которому MOÑ давно работает. Это, в частности, спектакли «Чын татар» и «Педсовет», где обычные люди, не актеры, рассуждали о том, что такое татарскость и делились историями из жизни педагогов соответственно.

В прошлом году «Видимо-невидимо» привез в Казань детей из сел Новотроицкое, Богородское, Киять и Новый Чечкабы. Школьники из последней деревни, что в Буинском районе, с поэтом Йолдыз Миннуллиной, хореографом Нурбеком Батуллой и музыкантом Исламом Валеевым поставили спектакль «Чисто чиста», где рассказывали, как устроена их жизнь, а также продемонстрировали, что такое борьба на поясах. Кроме Казани, его после показали на альметьевском фестивале «Каракуз».

Подать заявку можно на сайте фонда.