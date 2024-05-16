Столичный суд продлил арест обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холл»

Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт).



Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года. Об этом сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Обвиняемый будет находиться под арестом до завершения судебного процесса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева