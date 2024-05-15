Путин: «Никаких изменений в Генштабе нет и не планируется»
Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военных округов, на которой также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации не планируется никаких изменений.
Напомним, на встрече президент России представил Белоусова как нового министра обороны. Путин объяснил его назначение на эту должность возросшими расходами на оборону и безопасность. По словам президента, в 2024 году они составят около 8,7% ВВП.
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