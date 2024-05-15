Правительство России выделило Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление территорий

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России выделило Оренбургской области 5 млрд рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших от паводка.

Кроме того, как сообщил Михаил Мишустин, предпринимателям региона будет предоставлена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Напомним, на 3 мая жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, выплачено более 3 млрд рублей. При этом всего поступило 490 315 заявлений, из которых одобрены выплаты 146 564 жителям. Отказано 64 528 заявителям.

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Разиль Самигуллин